TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 10,28 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:01 Uhr 0,5 Prozent auf 10,28 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 10,28 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.382 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 15,26 EUR markierte der Titel am 07.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,52 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 15,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,86 EUR.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 168,68 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,906 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

