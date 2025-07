TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 9,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 9,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.829 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von 39,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,92 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,053 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,07 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 06.05.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie im Juni 2025

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht