TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag auf rotem Terrain

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 11,36 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 11,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,31 EUR. Bei 11,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 72.163 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,37 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Am 05.08.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,848 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX am Montagmittag in Rot

Gewinne in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge