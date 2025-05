TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 11,27 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 11,27 EUR nach oben. Bei 11,31 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 475.008 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 21,16 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,80 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,43 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 06.05.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 178,75 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,58 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

