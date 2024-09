TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 11,70 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,70 EUR. Bei 11,70 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.246 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 16,58 EUR. Mit einem Zuwachs von 41,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,49 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164,12 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 154,15 Mio. EUR eingefahren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,869 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

