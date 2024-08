TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von TeamViewer

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 12,34 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 12,34 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,33 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,39 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.709 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 43,80 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 23,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 164,12 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,853 EUR in den Büchern stehen haben wird.

