TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,35 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,35 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 12,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,22 EUR nach. Bei 12,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 98.494 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 13,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,57 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 38,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 176,97 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 163,11 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

