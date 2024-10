TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 12,42 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TeamViewer legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 12,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,42 EUR. Bisher wurden heute 2.086 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 19,41 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,14 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,20 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte TeamViewer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,876 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Freundlicher Handel: MDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell