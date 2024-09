TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,76 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,76 EUR. Bei 11,77 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,76 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.406 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 16,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 27,86 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,01 EUR ab. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 17,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 164,12 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,869 EUR fest.

