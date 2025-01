TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Nachmittag vor

TeamViewer im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 10,57 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 10,57 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.605 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 44,37 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 15,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 168,68 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte TeamViewer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,900 EUR je Aktie.

