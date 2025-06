TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Freitagmittag stärker

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 9,35 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 9,35 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 9,39 EUR zu. Mit einem Wert von 9,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 154.895 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 31,56 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 4,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,058 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 15,43 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,75 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 161,65 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TeamViewer am 29.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor einem Jahr verloren

TeamViewer-Aktie: Experten empfehlen TeamViewer im Mai mehrheitlich zum Kauf