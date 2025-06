TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,36 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 557.439 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,89 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,058 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,07 EUR.

TeamViewer gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 178,75 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Aktie aus.

