TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag behauptet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 10,54 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 10,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 10,59 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 184.696 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 29,55 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 18,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 EUR je TeamViewer-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent auf 178,75 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2025 aus.

