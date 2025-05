TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,55 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 10,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,50 EUR. Bisher wurden heute 127.259 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 29,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 15,39 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,053 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,43 EUR.

Am 06.05.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 178,75 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,65 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

