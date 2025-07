TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 9,53 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:40 Uhr 1,1 Prozent auf 9,53 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 9,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 99.987 Stück.

Bei 13,66 EUR markierte der Titel am 02.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,049 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,07 EUR an.

Am 06.05.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 178,75 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,04 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: Hätte sich eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gelohnt?

Erste Schätzungen: TeamViewer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr gekostet