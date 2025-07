TeamViewer Aktie News: TeamViewer verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 9,63 EUR.

Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,63 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,63 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,55 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,55 EUR. Bisher wurden heute 23.551 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 7,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,049 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,07 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 178,75 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,65 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,04 EUR je Aktie.

