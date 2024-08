TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von TeamViewer

TeamViewer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 12,15 EUR.

Die Aktie notierte um 11:37 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 12,15 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 12,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.100 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,01 EUR. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,14 EUR angegeben.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,843 EUR je Aktie.

