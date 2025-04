TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 12,69 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 12,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 12,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.462 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 13,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,60 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,66 Prozent.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,57 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 12.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 176,97 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 163,11 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 06.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

