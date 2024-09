TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 11,78 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,78 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 11,81 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.826 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,24 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,01 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.07.2024. Das EPS belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 164,12 Mio. EUR gegenüber 154,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von TeamViewer.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,869 EUR je Aktie aus.

