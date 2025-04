TeamViewer Aktie News: TeamViewer legt am Donnerstagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 12,74 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 12,74 EUR. Bei 12,75 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 177.879 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,66 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 7,18 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 12.02.2025. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 176,97 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 163,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

