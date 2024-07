TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 10,75 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 10,75 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 10,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.027 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 39,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,01 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 6,89 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,00 EUR angegeben.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 151,31 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 161,65 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,847 EUR je Aktie.

