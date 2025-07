TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,58 EUR.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 9,58 EUR. Bei 9,69 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 9,55 EUR ein. Bei 9,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 209.947 Stück.

Am 02.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,049 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,07 EUR an.

Am 06.05.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 178,75 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 161,65 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

