TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 12,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,3 Prozent auf 12,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,56 EUR. Zuletzt wechselten 51.022 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 14,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 9,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 41,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

