TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag fester

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,09 EUR zu.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,09 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,15 EUR. Bei 10,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 85.375 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,54 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 5,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,29 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 161,65 Mio. EUR gegenüber 151,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. TeamViewer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,848 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

