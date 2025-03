TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 12,51 EUR ab.

Um 15:48 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 12,51 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,37 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 141.592 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 14,03 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,16 Prozent. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 28,62 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 12.02.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,97 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

