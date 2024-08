TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag gefragt

TeamViewer im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 12,42 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 12,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 857 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2023 auf bis zu 17,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 39,39 Prozent zulegen. Bei 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,41 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,14 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,843 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

