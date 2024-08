TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 12,52 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 12,52 EUR zu. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.084 TeamViewer-Aktien.

Am 02.09.2023 markierte das Papier bei 17,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 38,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,14 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,843 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

