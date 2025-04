TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittwochmittag fester

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 13,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 13,22 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 13,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.262 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,29 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 32,48 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,066 EUR je TeamViewer-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,57 EUR an.

Am 12.02.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,18 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 176,97 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel wäre eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren heute wert

Erste Schätzungen: TeamViewer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen