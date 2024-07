TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Kursfeuerwerk

TeamViewer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 8,8 Prozent auf 11,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 8,8 Prozent auf 11,99 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.747 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 32,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,00 EUR.

Am 07.05.2024 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 151,31 Mio. EUR umsetzen können.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte TeamViewer die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,847 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX mittags

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Verluste