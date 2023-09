TecDAX-Papier CompuGroup Medical SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in CompuGroup Medical SE angefallen

Profitable CompuGroup Medical SE-Investition?

Wer vor Jahren in CompuGroup Medical SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem CompuGroup Medical SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 39,76 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CompuGroup Medical SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25,151 CompuGroup Medical SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2023 auf 38,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 976,36 EUR wert. Die Abnahme von 1.000 EUR zu 976,36 EUR entspricht einer negativen Performance von 2,36 Prozent.

CompuGroup Medical SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,03 Mrd. Euro. Die CompuGroup Medical SE-Aktie wurde am 04.05.2007 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das CompuGroup Medical SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net