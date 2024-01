TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet

TeamViewer-Performance

Das wäre der Verlust bei einem frühen TeamViewer-Investment gewesen.

Die TeamViewer-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das TeamViewer-Papier bei 44,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 226,040 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 13,66 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.087,70 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 69,12 Prozent.

TeamViewer wurde am Markt mit 2,28 Mrd. Euro bewertet. Am 25.09.2019 wagte die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer TeamViewer-Aktie auf 26,25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

