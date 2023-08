NASDAQ-Wert Apple-Aktie vor technischer Korrektur: Warum Wedbush-Analyst Dan Ives trotzdem bullish für Apple bleibt

Tech-Bullenmarkt im Gange

Apple-Aktien in der momentanen Kursschwäche zu verkaufen sei so, als würde man den Superbowl in der Halbzeitpause verlassen, warnt Tech-Analyst Dan Ives. Darum sieht der Experte langfristig gute Chancen für Apple in einem neuen Tech-Bullenmarkt.

• Quartalsbilanz mit gemischten Signalen

• Dan Ives hält es für einen Fehler, bei Apple Gewinne mitzunehmen

• Präsentation des iPhone 15 wahrscheinlich am 12. oder 13. September

Zeigte sich die Apple-Aktie im Juli noch auf Rekordjagd, fiel sie nach den durchwachsenen Quartalsergebnissen zuletzt zurück. Berichte über die interne Testung einer Apple-KI-Software in Konkurrenz zu ChatGPT und anderen KI-Chatbots hoben die Aktie Ende Juli auf ein Rekordhoch. Bislang hatte sich Apple-CEO Tim Cook zum Bereich der künstlichen Intelligenz sehr zurückhaltend geäußert.

Gemischte Signale aus der Apple-Quartalsbilanz

Laut yahoo!finance mehren sich an der Börse die Gerüchte, die Konjunkturentwicklungen in den USA und China könnten die Apple-Bilanz bis ins Jahr 2024 belasten. Da die Analysten bislang von einem leichten Umsatzplus ausgegangen waren, wurden sie nun von der zurückgeschraubten Umsatzprognose für das kommende Quartal negativ überrascht.

Die Verkäufe und Erlöse des Umsatztreibers Nummer eins - dem iPhone - gingen im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas zurück. Tim Cook betonte in einer Erklärung laut yahoo!finance allerdings auch die anhaltende Stärke Apples in den Schwellenländern und die Rekordergebnisse im Bereich "Service" mit über einer Milliarde bezahlter Abonnements. "Wir gehen davon aus, dass die Umsatzentwicklung im September-Quartal im Jahresvergleich ähnlich ausfallen wird wie im Juni-Quartal, vorausgesetzt, die makroökonomischen Aussichten verschlechtern sich nicht gegenüber dem, was wir heute für das laufende Quartal prognostizieren", wird CFO Luca Maestri ergänzend zitiert. Auch JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee schieb laut yahoo!finance mit Fokus auf die rückläufigen Verkäufe in den USA und Asien in einer Kundenmitteilung: "Die geografische Entwicklung unterstreicht weiterhin die Herausforderungen in den wichtigsten Industrieländern".

Derweil fokussiert sich Apple auf Indien als wichtigsten Wachstumsmarkt und strebt mit der Produktionsverlagerung von China nach Indien eine Diversifizierung seiner Lieferketten an.

Auch die Analysten der Bankhäuser Morgan Stanley und Goldman Sachs sehen für Apple zudem hervorragende Chancen in Indien. So könnte in den kommenden fünf Jahren ein relevanter Anteil der Apple-Einnahmen aus dem boomenden Indien kommen. Die Experten schätzen, dass sich das Wachstum auf dem indischen Markt für den US-Tech-Giganten versiebenfachen und damit der Umsatz auf 40 Milliarden US-Dollar (derzeit sechs Milliarden US-Dollar) anwachsen könnte.

Super Bowl in der Halbzeitpause: Wedbush-Analyst Dan Ives rät von Verkauf ab

Wedbush-Analyst Dan Ives sieht in dem letzten Rücksetzer auch weiter keinen Grund, Apple-Aktien zu verkaufen. "Die Bewegung ist nur ein knieartiger August-Verkauf nach einem parabolischen Lauf bis jetzt in diesem Jahr", so Ives gegenüber yahoo!finance. Vor allem im Hinblick auf die anstehende Präsentation des neuen Apple iPhone 15 und angesichts der Umsatzstärke trotz einzelner eventueller Schwächen seien Gewinnmitnahmen bei den Anteilscheinen des iKonzerns zu kurz gedacht, betont der Tech-Analyst: "Apple hier zu verkaufen, bevor das iPhone 15 auf den Markt kommt, die Dienstleistungen zweistellig werden und ein neuer Tech-Bullenmarkt im Gange ist, wäre so, als würde man den Super Bowl in der Halbzeitpause verlassen", so der Apple-Langzeitbulle.

Die Fans des Prestige-Produkts des iKonzerns könnten bereits im Herbst wieder auf ihre Kosten kommen: Vom Launch des neuen iPhone 15 erwarten sich Experten einige Neuerungen. Die Präsentation dürfte nach Informationen von Bloomberg am 12. oder 13. September erfolgen.

Apple-Aktie: Die Analysten bleiben bullish

Auch auf TipRanks zeigen sich die Analysten weiter optimistisch für das Papier des Tech-Giganten aus Cupertino. So empfehlen 22 der 30 Wall Street-Analysten die Aktie zum Kauf, achtmal erhält die Aktie die Empfehlung "Halten", Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das mittlere Kursziel liegt dort bei 208,13 US-Dollar, also 17,29 Prozent über dem aktuellen Kurs.

An der NASDAQ notiert die Apple-Aktie derzeit bei 177,45 US-Dollar, womit sie seit ihrem Rekordhoch am 31. Juli 2023 bei 196,45 US-Dollar um über neun Prozent gefallen ist, also nahe einer technischen Korrektur von zehn Prozentpunkten. Allerdings hat das Papier seit Jahresbeginn um 36,57 Prozent zugelegt (Schlusskurs 15.08.2023).

