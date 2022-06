Erster Amazon Fashion-Store eröffnet

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.237,00 EUR

• Pläne wurden bereits im Januar veröffentlicht• Amazon Style bietet sowohl bekannte Marken als auch aufstrebende Designer• Einkauf soll durch Technologie erleichtert werden

Amazon Style wurde bereits im Januar angekündigt

Nachdem Amazon bereits kassenlose Lebensmittelläden betreibt, folgt nun auch der erste Fashion-Store. Bereits im Januar veröffentlichte Amazon Pläne zu einem ersten physischen Bekleidungsgeschäft. Amazon Style, so der Name des Modegeschäfts, soll allen Kunden ein personalisiertes und bequemes Einkaufserlebnis bieten, bei dem die Technologie und die Abläufe des US-amerikanischen Konzerns den Kunden erleichtern soll, ihre Lieblingsmode zu günstigen Preisen zu finden.

Erster Store eröffnet in Los Angeles

Wie "Business Insider" berichtet, hat Amazon seinen ersten Amazon-Style-Store am 25. Mai in Glendale, Kalifornien eröffnet. Dort können Kunden von nun an sowohl Herren- als auch Damenbekleidung, Schuhe und Accessoires shoppen. Das Angebot des Amazon-Fashion-Stores reicht über verschiedene Marken wie zum Beispiel Calvin Klein, Lacoste und Levi's. Wie das Unternehmen außerdem in seiner Pressemitteilung vom Januar erklärt, sollen außer der Mode von bekannten Marken auch neue und aufstrebende Designer im Inventar zu finden sein. Bei der Auswahl der bereitgestellten Artikel setze das Unternehmen außerdem auf das Fachwissen von Modeexperten und das Feedback von Millionen Kunden, die bereits auf der Website des Versandhändlers einkauften.

Technologisches Einkaufserlebnis

Das Besondere bei Amazons erstem Fashion-Store ist, dass das Unternehmen dabei ganz auf ein technologisches Einkaufserlebnis setzt. Kunden können zum Beispiel die Amazon Shopping-App nutzen, um Artikel, die sie anprobieren möchten, in eine Umkleidekabine zu schicken. In den Kabinen selbst können Kunden über einen Touchscreen Artikel suchen und bewerten, oder nach weiteren Größen und Stilen fragen, die schließlich von Amazon-Style-Mitarbeitern in die Umkleidekabine geliefert werden. Zudem kann man einen QR-Code scannen, um mehr Details zu einem Artikel zu erfahren, wie zum Beispiel andere Größen, Farben sowie Kundenbewertungen. Außerdem macht es die App möglich, die Artikel an einen Abholschalter zu schicken, sodass man nicht mehr mit potenziellen Einkäufen durch den ganzen Laden laufen muss. Wie in der Pressemitteilung ebenfalls erklärt wird, sind die Amazon-Style-Stores ganz auf Personalisierung ausgelegt.

"Unsere Algorithmen für maschinelles Lernen erstellen maßgeschneiderte Echtzeit-Empfehlungen für jeden Kunden, während er einkauft. Während die Kunden den Laden durchstöbern und Artikel scannen, die ihnen ins Auge springen, empfehlen wir ihnen genau die Artikel, die ihnen gefallen. Für ein noch individuelleres Einkaufserlebnis können Kunden Informationen wie ihren Stil, ihre Passform und andere Vorlieben angeben, um noch genauere Empfehlungen zu erhalten", erklärt das Unternehmen.

