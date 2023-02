Experte überzeugt: Diese iPhone-Modellreihe wird Apple einstellen

• Experte erwartet, dass es keine neue Generation des iPhone SE geben wird• Ursprünglich sollte der Apple-Chip im iPhone SE erprobt werden• Apple wird weiterhin auf Zulieferer QUALCOMM angewiesen sein

iPhone SE als kostengünstiges Einstiegsgerät

Gerüchten zufolge verzichtet Apple auf die Weiterentwicklung der iPhone-SE-Reihe. Der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo verlautbart via Twitter, dass es keine vierte Generation des iPhone SE geben werde und die Entwicklung eingestellt wurde. Das erste iPhone SE erschien im Jahr 2016 und die Modellreihe bot Verbrauchern in den letzten Jahren einen vergleichsweise günstigen Einstieg in die iPhone-Welt. So ist das aktuelle iPhone SE gegenwärtig mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 549 Euro deutlich erschwinglicher als beispielsweise das iPhone 14, für welches Kunden mindestens 999 Euro zahlen müssen.

Apple mit Entwicklung hauseigener 5G-Chips im Verzug

Während eine offizielle Bestätigung der Gerüchte durch Apple aussteht, wird über die Gründe für die Einstellung der iPhone-SE-Reihe spekuliert. Ming-Chi Kuo mutmaßt, dass die Unternehmensentscheidung mit Problemen Apples bei der Konzeption eines hauseigenen 5G-Chips in Verbindung stehe. Demnach sollte der erste hauseigene 5G-Chip im iPhone SE 4 verbaut und erprobt werden. Im Falle eines Erfolges wäre eine Ausweitung auf die vermutlich 2024 erscheinende iPhone-16-Modelllinie angedacht gewesen. Aktuell scheint es jedoch so, als würde die Entwicklung des hauseigenen Chips nicht rechtzeitig abgeschlossen werden und dies könnte gleichbedeutend das Aus für die gesamte iPhone-SE-Reihe bedeuten. Ebenso könnten unerwartet hohe Produktionskosten, welche sich angesichts der aktuellen Marktlage und einer drohenden Rezession nicht rechtfertigen lassen, ein Grund für die Einstellung der Modellreihe sein.

Abhängigkeit von QUALCOMM

Sollten sich die Gerüchte rund um Probleme Apples bei der Herstellung eines eigenen 5G-Chips bestätigen, so bedeutet dies eine länger als geplant andauernde Abhängigkeit vom bisherigen Lieferanten QUALCOMM. Seit 2017 befinden sich Apple und QUALCOMM in einer rechtlichen Auseinandersetzung und mit der Entwicklung eigener 5G-Chips wollte sich Apple unabhängiger vom Halbleiterhersteller QUALCOMM machen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: apple, VCG/VCG via Getty Images