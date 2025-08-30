Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 66,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 11:46 Uhr 0,3 Prozent. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,69 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 964 Tencent-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 67,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,09 Prozent. Bei 42,39 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 56,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,59 CNY belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,83 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China
Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tencent
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
|14.07.2011
|Tencent kaufen
|Asia Investor
|21.06.2011
|Tencent kaufen
|Asia Investor
|10.02.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen