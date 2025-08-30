DAX23.997 +0,4%ESt505.365 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.472 +0,7%
Heute im Fokus
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm
So entwickelt sich Tencent

Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittag stärker

01.09.25 12:05 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 66,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
66,51 EUR 0,21 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 11:46 Uhr 0,3 Prozent. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,69 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 964 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 67,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,09 Prozent. Bei 42,39 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 56,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,59 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,83 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen