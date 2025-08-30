Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittag stärker

So entwickelt sich Tencent

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 66,50 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 11:46 Uhr 0,3 Prozent. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,69 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 964 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 67,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,09 Prozent. Bei 42,39 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 56,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,59 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,83 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

