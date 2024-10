Tencent Aktie News: Tencent steigt am Dienstagnachmittag

So bewegt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,5 Prozent auf 50,91 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 16:05 Uhr 1,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 50,91 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 50,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.243 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2024 bei 52,21 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 2,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (30,51 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,40 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,73 CNY je Tencent-Aktie.

Tencent ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,52 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,08 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 173,92 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 166,61 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 21,69 CNY im Jahr 2024 aus.

