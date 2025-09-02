Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Mittwochmittag tiefer

Tencent im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 65,56 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 65,56 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 65,53 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,85 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 931 Tencent-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,89 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 3,55 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 42,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 54,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,62 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 4,50 HKD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 13.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 173,92 Mrd. HKD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 26,85 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

