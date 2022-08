Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Verlusten

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 04:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 37,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 37,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,37 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 16.125 Aktien.

Bei 57,97 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 35,49 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2022 Kursverluste bis auf 33,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 10,80 Prozent wieder erreichen.

Am 18.05.2022 hat Tencent die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,77 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 135.471,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 135.303,00 CNY umgesetzt.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 17.08.2022 vorlegen. Am 16.08.2023 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 11,64 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Alibaba-Aktie schwächer: Alibaba hält Umsatz trotz COVID-Lockdowns stabil

Erste Schätzungen: Tencent legt Quartalsergebnis vor

Tencent schließt einen seiner NFT-Marktplätze wieder

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent Holdings Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent Holdings Ltd

Bildquellen: Tencent