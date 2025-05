Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Notierung im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 5,7 Prozent auf 59,61 EUR zu.

Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 15:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 59,61 EUR. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 59,99 EUR. Bei 58,13 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 7.337 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,14 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,48 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Tencent ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,05 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 3,11 HKD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 186,49 Mrd. HKD im Vergleich zu 167,77 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,00 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Aktie vor dem Ausbruch? Darum könnte die anstehende Bilanz neuen Schub verleihen

NVIDIA-Aktie im Visier: Chinas Tech-Giganten sichern sich NVIDIA-Chips vor Exportstopp

Erste Schätzungen: Tencent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal