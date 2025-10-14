DAX24.066 -1,3%Est505.504 -1,2%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1554 -0,2%Öl61,57 -2,9%Gold4.135 +0,6%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Aktienentwicklung

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Einbußen

14.10.25 12:04 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 3,1 Prozent auf 68,56 EUR ab.

Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 11:54 Uhr um 3,1 Prozent auf 68,56 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Tencent-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,45 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 69,54 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 3.446 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 8,57 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 50,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,09 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 173,92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,96 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

