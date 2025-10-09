Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag im Plus

So entwickelt sich Tencent

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 74,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:12 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,5 Prozent auf 74,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 74,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 341 Tencent-Aktien.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 38,65 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,92 Mrd. HKD umgesetzt.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Tencent dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,86 CNY in den Büchern stehen haben wird.

