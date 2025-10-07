Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 74,55 EUR ab.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 74,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 74,20 EUR. Bei 74,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 730 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 45,71 EUR fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 38,69 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,59 CNY.

Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,52 HKD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Tencent die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,86 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?