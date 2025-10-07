Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Tencent

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 74,20 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 74,20 EUR abwärts. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,20 EUR ab. Bei 74,99 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 267 Tencent-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 38,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,59 CNY.

Am 13.08.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 173,92 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,86 CNY je Tencent-Aktie.

