Tencent Aktie News: Tencent steigt am Montagmittag
Die Aktie von Tencent zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 74,46 EUR.
Um 11:55 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 74,46 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,46 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,15 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.254 Tencent-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,71 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 62,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,59 CNY je Tencent-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Das EPS lag bei 6,60 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 5,52 HKD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 173,92 Mrd. HKD eingefahren.
Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,86 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus
NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips
Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
