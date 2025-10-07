Tencent Aktie News: Tencent verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Tencent im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Bei der Tencent-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 74,91 EUR.

Die Tencent-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 74,91 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 74,99 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 74,20 EUR. Mit einem Wert von 74,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 1.465 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 0,11 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 38,99 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,59 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 4,50 HKD je Wertpapier.

Am 13.08.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,60 HKD, nach 5,52 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,86 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

