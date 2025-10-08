Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tencent legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 74,44 EUR.

Die Aktie notierte um 08:59 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 74,44 EUR zu. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 74,44 EUR zu. Bei 74,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 89 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 74,99 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 0,74 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,71 EUR am 08.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,59 CNY belaufen.

Am 13.08.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,60 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,52 HKD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,09 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,92 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,86 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

