Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Tencent im Fokus

Die Aktie von Tencent zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Tencent-Aktie kam im Frankfurt-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 74,30 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:59 Uhr bei der Tencent-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 74,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 74,96 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,13 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.102 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 38,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 199,09 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,86 CNY je Tencent-Aktie.

