Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,8 Prozent auf 72,66 EUR ab.

Das Papier von Tencent befand sich um 11:41 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,8 Prozent auf 72,66 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 71,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.114 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 74,99 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,21 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,71 EUR am 08.01.2025. Mit Abgaben von 37,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,59 CNY belaufen.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 199,09 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,86 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

