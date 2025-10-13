Tencent Aktie News: Anleger greifen bei Tencent am Montagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tencent zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 71,33 EUR.

Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 71,33 EUR zu. Die Tencent-Aktie legte bis auf 71,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 4.185 Tencent-Aktien.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,13 Prozent. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,60 CNY ausgeschüttet werden.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,60 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Tencent dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,87 CNY in den Büchern stehen haben wird.

