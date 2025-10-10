Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,8 Prozent auf 71,93 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 16:05 Uhr 2,8 Prozent auf 71,93 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 71,67 EUR. Bei 73,06 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 2.439 Stück.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,25 Prozent. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 57,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,59 CNY je Tencent-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 13.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,52 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 199,09 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,92 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,86 CNY je Aktie belaufen.

